Messi lascia il Barcellona: le possibili destinazioni dell’argentino, i motivi e la squadra in pole (Di martedì 25 agosto 2020) Leo Messi vuole lasciare il Barcellona. La ‘Pulce’ ha comunicato al club la sua volontà di andare via a zero, sfruttando un prolungamento della clausola rescissoria che scadeva il 10 giugno. Mentre i catalani sono pronti alla battaglia legale con il calciatore, è già partito il tormentone di mercato: dove giocherà Leo Messi? Quale sarà la sua prossima squadra? Non sono molte le squadre che potrebbero permettersi l’ingaggio del fuoriclasse argentino. Tre le destinazioni papabili e concrete, una soluzione romantica, una che farebbe pensare ad un uscita di scena. Manchester City Secondo quanto trapela in queste ore, il Manchester City sarebbe in vantaggio su tutti per un possibile acquisto di Messi nel caso ... Leggi su calcioweb.eu

