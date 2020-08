Messi, il piano del Manchester City per strapparlo al Barcellona (Di martedì 25 agosto 2020) Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco in casa Barcellona e non solo. Sono tante le voci che vorrebbero La Pulce vicina ad almeno tre club: Inter, Manchester City e Psg. Al momento, però, secondo ESPN, sarebbero gli inglesi ad essere favoriti per il suo acquisto.Messi: il piano del Manchester Citycaption id="attachment 1004217" align="alignnone" width="533" Messi (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, al momento il Barcellona non accetta offerte per l'argentino. Anzi, spera di convincerlo a rimanere, magari facendogli tornare il sorriso.Con il contratto in scadenza tra un anno, per portarlo via dai blaugrana servirebbero i 700 milioni della clausola rescissoria: cifra, chiaramente, fuori ... Leggi su itasportpress

