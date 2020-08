Messi ha deciso: lascerà il Barcellona (Di martedì 25 agosto 2020) Lionel Messi ha comunicato al Barcellona la sua intenzione di lasciare il club: è irremovibile. I tifosi dell’Inter già sognano Lionel Messi lascerà il Barcellona. La bomba arriva direttamente dall’Argentina, con il Diario Olé che svela i retroscena dello strappo clamoroso tra la Pulce ed il club che l’ha dapprima curato, poi allevato e cresciuto fino a farlo diventare il più forte al mondo. L’attaccante argentino ha deciso dopo il 2-8 incassato dal Bayern Monaco; quella notte ha compreso come il suo ciclo in maglia blaugrana sia finito. Messi ha spiegato che utilizzerà la clausola di rescissione unilaterale presente nel suo contratto per lasciare i catalani. Questo articolo Messi ha ... Leggi su bloglive

