Messi-Barcellona, tifosi si radunano sotto gli uffici del club e gridano: “Bartomeu, dimettiti” (VIDEO) (Di martedì 25 agosto 2020) Non sembra volersi arrestare la protesta dei tifosi del Barcellona, che dai social – bombardati di messaggi che incitano Bartomeu a dimettersi – è passata alla strada in seguito al comunicato di Messi, pronto a dire addio ai blaugrana. Molte persone si sono infatti radunate sotto gli uffici del club ed hanno continuato a protestare al grido di “Bartomeu, dimisiòn“. Per il momento sono usciti il vicepresidente economico Jordi Moix ed il tesoriere David Bellver. In alto il VIDEO: Leggi su sportface

