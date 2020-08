Messi-Barcellona, Scariolo posta su Twitter una foto dell’argentino con la maglia dell’Inter (Di martedì 25 agosto 2020) La notizia dell’imminente addio di Lionel Messi dal Barcellona è indubbiamente quella più cliccata e più commentata sui social nelle ultime ore. Tra i tanti utenti che stanno partecipando alle discussioni e che si stanno scatenando con foto e post, figura anche Sergio Scariolo, allenatore di basket nonché tifosissimo dell’Inter. Scariolo ha infatti pubblicato un fotomontaggio che vede il fuoriclasse argentino esibire la maglia nerazzurra a mo’ di presentazione. Di seguito il post di Scariolo: 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 pic.Twitter.com/p4hD56pIuC — Sergio Scariolo ... Leggi su sportface

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - tancredipalmeri : BOMBA! (4) Il Barcellona adirà le vie legali per ottenere i 700 milioni di € di clausola rescissoria di Messi - tancredipalmeri : BOMBA! (3) Messi non si recherà più agli allenamenti del Barcellona, secondo la radio spagnola Onda Cero - Adnkronos : #Messi in rotta col #Barcellona, Scariolo lo 'vede' già all'#Inter - thejario : #Barcellona tranquilli, avete #Malcom come sostituto di #Messi. G O D O. @AsNightmares @ASRomaEN @OfficialASRoma @FCBarcelona_es -