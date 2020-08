"Messi al City, Guardiola e l'offerta al Barcellona" (Di martedì 25 agosto 2020) MANCHESTER, Inghilterra, - Il Manchester City sta preparando l'assalto a Leo Messi . Secondo "Espn", il club inglese sta studiando i conti perché sa bene che l'operazione sia molto complicata, ma ... Leggi su corrieredellosport

ponchohd : ¿Messi al City? - forumJuventus : [ES] Sport - Anche la Juve su Messi insieme ad Inter, City PSG e Chelsea! ?? - Gazzetta_it : #Messi vuole andarsene, il @FcBarcelona trema. Pazza idea Inter, e spunta anche il @ManCity - sportli26181512 : 'Messi al City, Guardiola e l'offerta al Barcellona': Secondo quanto riportato da Espn, il club inglese è pronto a… - SMManCity : Massimo Moratti: 'Inter Milan are trying to sign Lionel Messi' -