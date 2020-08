Mercato NBA – La bomba di Embiid: “non so se il mio futuro sarà ancora a Philadelphia” (Di martedì 25 agosto 2020) Un netto sweep contro i Celtics, un’eliminazione che fa male, arrivata senza vincere nemmeno una gara. Il ko di Simmons ha lasciato un alibi, ma in casa Sixers salterà più di una testa per dare il via ad una probabile, seppur complicata rivoluzione. Per quanto riguarda il roster, ad essere sacrificato potrebbe essere Joel Embiid. Matthew Stockman – foto GettyIl camerunese ha espresso diversi dubbi sul suo futuro, ammettendo di rimpiangere alcune scelte fatte dalla franchigia in sede di Mercato: “non prendo io le decisioni. Io sono qua a Philadelphia. Quello che succede, succede. Ho sempre detto di voler chiudere qui la mia carriera e se succederà, bene. Se non succederà andrò avanti lo stesso. Penso che un paio d’anni fa, quando abbiamo fatto i Playoff per la prima volta, ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Mercato NBA Mercato NBA: Minnesota scambia la prima scelta al Draft? Tre possibili scenari Sky Sport MERCATO NBA - Ty Lue interessato alla panchina dei 76ers?

Ty Lue, oggi assistente allenatore di coach Doc Rivers ai Los Angeles Clippers, avrà quasi certamente una nuova occasione come capo allenatore dopo aver guidato i Cleveland Cavaliers di LeBron James e ...

Attesa per l’esito dell’incontro tra Steven Zhang, presidente dell’Inter, e Antonio Conte. Intanto molte squadre sono già la lavoro, tra le quali Juventus e Napoli. È fissato per domani invece il prim ...

