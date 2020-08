Mercato Juventus, priorità al centrocampo: possibili due ritorni (Di martedì 25 agosto 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche a centrocampo dove sarebbero stati adocchiati due ex profili del club. Pirlo non vedrebbe di malocchio un ritorno di uno dei due giocatori date le caratteristiche molto gradite dal neo-tecnico. Mercato Juventus: si seguono Pogba e Vidal Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “CalcioMercato.it”, infatti, il tecnico bianconero sarebbe ben felice di riaccogliere in rosa uno tra Pogba e Vidal. Leggi anche: Icardi Juventus, dalla Spagna: l’argentino potrebbe tornare in Serie A Il francese classe 1993 del Manchester United sembrerebbe molto difficile da ingaggiare dati i costi elevati dello ... Leggi su juvedipendenza

