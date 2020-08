Mercato Juventus, nuovo regista per Pirlo: Paratici tenta l’affondo (Di martedì 25 agosto 2020) Mercato Juventus – La Juventus è in cerca di un nuovo regista per il centrocampo da regalare al nuovo allenatore Andrea Pirlo. Dopo l’addio di Pjanic la società bianconera sta pianificando una nuova campagna acquisti così da accontentare anche le richieste del nuovo allenatore bianconero. Fra i vari profilo sondati è spuntato il nome di Paredes, già cercato in passato. Paratici sarebbe pronto a trattare con Leonardo. Mercato Juventus, assalto a Paredes Il centrocampista classe ’94 della nazionale argentina, adesso in forza al Paris Saint Germain, potrebbe lasciare i francesi e approdare nuovamente, dopo il passato alla Roma e ... Leggi su juvedipendenza

