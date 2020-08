Mendes denunciato da un azionista del Valencia per aver causato l’indebitamento del club (Di martedì 25 agosto 2020) Il Valencia è pieno di debiti: 563 milioni di euro da quanto certificato dal bilancio chiuso il 30 giugno 2019. Tanto da aver indotto il club a non pagare gli stipendi ai calciatori. Ipotesi che potrebbe ripresentarsi per la stagione 2020-21. Per questo motivo, Antonio Sesé, azionista ed ex consigliere del club, ha presentato una denuncia penale contro le persone che ritiene responsabili della situazione disastrosa del Valencia: Peter Lim, miliardario singaporiano che ha comprato il club nel 2014, e Jorge Mendes, legatissimo alla proprietà. Lo racconta Calciomercato.com. “Le accuse ipotizzate sono: amministrazione infedele, imposizione di accordi abusivi, corruzione in affari privati e riciclaggio”. Nella denuncia, Lim e ... Leggi su ilnapolista

