Mediterraneo orientale | il Sultano Erdogan alla battaglia navale

'alla base dell'aggressività turca - rimarca su starmag.it Fabrizio Ansello - vi è la volontà di Erdogan di giocare un ruolo di primo piano nella partita del gas nel Mediterraneo orientale. Ankara, ...

Mentre in Italia impazza l’”affaire Billionaire”, nel vicino Mediterraneo spirano venti di guerra. Non ci riferiamo, stavolta, alla Libia, ma al braccio di ferro in atto tra Turchia e Grecia. La scors ...Aerei Francesi e Emirati Arabi Uniti si uniscono alle esercitazioni militari congiunte i tre Paesi della regione del Mediterraneo orientale. Non si può negare che questa sia l’ennesima tappa del gioco ...