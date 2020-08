Mediterraneo, inizia la stagione dei SUPER TEMPORALI. E’ il meteo estremo (Di martedì 25 agosto 2020) Le acque del Mediterraneo registrano valori SUPERiori alla media di riferimento come ogni estate. Un riscaldamento che si è sensibilmente accentuato anche nel corso del mese di agosto 2020. Ci riferiamo alle acque SUPERficiali. Nelle prossime settimane, la temperatura SUPERficiale avrà un notevole influenza sulle condizioni atmosferiche, in quanto, gli ingressi di aria più fresca associati al cambio di stagione, daranno genesi a sistemi nuvolosi, piogge e TEMPORALI. Soprattutto in settembre, gli anni passati, abbiamo osservato la genesi di sistemi convettivi rilevanti, con aree temporalesche particolarmente attive, e sovente in grado di innescare burrasche importanti. Fenomeno localmente equiparabile alla tempesta. Gli ultimi ... Leggi su meteogiornale

Le acque del Mediterraneo registrano valori superiori alla media di riferimento come ogni estate. Un riscaldamento che si è sensibilmente accentuato anche nel corso del mese di agosto 2020. Ci riferia ...

SITUAZIONE. La fine del mese di agosto sarà probabilmente caratterizzata da un vero e proprio strappo alla stagione estiva, a causa del brusco ingresso di una profonda saccatura atlantica che affonder ...

