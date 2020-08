Mediterraneo, Bombe Meteo, inizia la stagione dei SUPER TEMPORALI (Di martedì 25 agosto 2020) Le acque del Mediterraneo registrano valori SUPERiori alla media di riferimento come ogni estate. Un riscaldamento che si è sensibilmente accentuato anche nel corso del mese di agosto 2020. Ci riferiamo alle acque SUPERficiali. Nelle prossime settimane, la temperatura SUPERficiale avrà un notevole influenza sulle condizioni atmosferiche, in quanto, gli ingressi di aria più fresca associati al cambio di stagione, daranno genesi a sistemi nuvolosi, piogge e TEMPORALI. Soprattutto in settembre, gli anni passati, abbiamo osservato la genesi di sistemi convettivi rilevanti, con aree temporalesche particolarmente attive, e sovente in grado di innescare burrasche importanti. Fenomeno localmente equiparabile alla tempesta. Gli ultimi ... Leggi su meteogiornale

Le acque del Mediterraneo registrano valori superiori alla media di riferimento come ogni estate. Un riscaldamento che si è sensibilmente accentuato anche nel corso del mese di agosto 2020. Ci riferia ...

Bomba d’acqua su Cortina. Le strade diventano fiumi

Nella sera di lunedì 24 agosto una bomba d’acqua si è abbattuta su Cortina D’Ampezzo, provocando allagamenti diffusi. Molte le strade trasformate in torrenti. In alcune località si è assistito alla tr ...

