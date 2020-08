Maurizio Sarri, Sconcerti: “Futuro alla Roma? Ora vorrebbe sparire dal mondo” (Di martedì 25 agosto 2020) “Non so se Sarri verrebbe alla Roma, se lo conosco abbastanza (e non ci giurerei) lui adesso vorrebbe scomparire dal mondo“. Lo ha dichiarato il giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di TeleRadioStereo, a proposito del futuro di Maurizio Sarri, accostato nelle ultime settimana anche alla panchina della Roma. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, il tecnico toscano è stato esonerato dal club bianconero. Al suo posto Andrea Pirlo che oggi alle 15:00 terrà la prima conferenza stampa di presentazione all’Allianz Stadium. Leggi su sportface

