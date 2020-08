Matteo Salvini: “Si al confronto televisivo con la ministra Azzolina” (Di martedì 25 agosto 2020) Il leader della Lega, sollecitato dai conduttori televisivi Telese e Parenzo, accetta di confrontarsi in televisione con la ministra dell’Istruzione Azzolina. “Accetto la sfida da voi”. Matteo Salvini ha risposto all’invito di Luca Telese e David Parenzo, che hanno proposto al leader della Lega un confronto televisivo con Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione. Il faccia a … L'articolo Matteo Salvini: “Si al confronto televisivo con la ministra Azzolina” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

