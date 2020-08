Maria Giovanna Elmi, la storica “signorina buonasera” compie 80 anni (Di martedì 25 agosto 2020) Maria Giovanna Elmi, gli 80 anni della “signorina buonasera” sfoglia la gallery All’anagrafe è Maria Giovanna Elmi, ma per tutti è semplicemente la “signorina buonasera“, una delle annunciatrici più amate ai tempi in cui la tv era garbata ed entrava senza invadenza nelle case degli italiani. Oggi, 25 agosto, la conduttrice televisiva festeggia un compleanno importante: spegne 80 candeline, e questo “genetliaco” così significativo merita ... Leggi su iodonna

matteosalvinimi : MARIA GIOVANNA MAGLIE: 'UN BEL PEZZO DEI CONTAGIATI ARRIVA DALL'ALGERIA. PERCHÉ A QUESTA SITUAZIONE DIFFICILE DOBBI… - Corriere : Maria Giovanna Elmi e gli 80 anni: «Scampai anche un attentato. Mai fatto una papera i... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Maria Giovanna Elmi e gli 80 anni: «Scampai anche un attentato. Mai fatto una papera i... - Corriere : Maria Giovanna Elmi e gli 80 anni: «Scampai anche un attentato. Mai fatto una papera in Rai» - valentinadigrav : RT @Corriere: Maria Giovanna Elmi e gli 80 anni: «Scampai anche un attentato. Mai fatto una papera i... -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Giovanna

Corriere della Sera

All’anagrafe è Maria Giovanna Elmi, ma per tutti è semplicemente la “signorina buonasera“, una delle annunciatrici più amate ai tempi in cui la tv era garbata ed entrava senza invadenza nelle case deg ...È partito a Porto Cesareo il conto alla rovescia per la successione al Sindaco Salvatore Albano. Nella località rivierasca saranno in tre, il 20 e 21 settembre, a sfidarsi per occupare la poltrona sul ...