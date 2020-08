Maria Giovanna Elmi compie 80 anni, auguri alla Signorina Buonasera (Di martedì 25 agosto 2020) Le feste di Maria Giovanna Elmi, immense, si sono sempre protratte fino alle prime luci dell’alba. «Sono sempre state feste open, si cominciava alle 20 e si finiva il giorno dopo alle 6», ha detto al Corriere della Sera l’eterna Signorina Buonasera, che in Rai per prima ha saputo interrompere la lunga tradizione delle conduzioni maschili a Sanremo. «Questo virus, però, non ci voleva», ha detto ancora la Elmi, che martedì 25 agosto compie i suoi primi ottant’anni. Feste grandi, di quelle con cinquecento persone, non ha potuto organizzarne, ma ad una lunga intervista ha affidato i propri ricordi. Leggi su vanityfair

matteosalvinimi : MARIA GIOVANNA MAGLIE: 'UN BEL PEZZO DEI CONTAGIATI ARRIVA DALL'ALGERIA. PERCHÉ A QUESTA SITUAZIONE DIFFICILE DOBBI… - Corriere : Maria Giovanna Elmi e gli 80 anni: «Scampai anche un attentato. Mai fatto una papera i... - FabioVaio : RT @angelo_ra_: Maria Giovanna Maglie demolisce Alessia Morani per la foto di Salvini e Speranza: 'Aho, cambia spacciatore' - AvvMennillo : La storica annunciatrice Rai: «Per il compleanno con mio marito facevo feste con 500 persone». I ricordi: «Fui la p… - elvira_serra : È stata la prima presentatrice donna di Sanremo, non ha mai fatto una papera in Rai, ha intervistato Rambo in Israe… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Giovanna Maria Giovanna Elmi e gli 80 anni: «Mio marito Gabriele Massarutto ha la stessa età» Corriere della Sera MARIA GIOVANNA ELMI COMPIE 80 ANNI/ “Quella volta che scampai ad un attentato…”

Maria Giovanna Elmi compie oggi 80 anni: la Signorina Buonasera più amata e gli aneddoti su Audrey Hepburn, Sylvester Stallone e Al Bano Carrisi. Maria Giovanna Elmi compie 80 anni. La Signorina Buona ...

Il "Terre Sicane Wine Fest" a Santa Maria del Bosco

(ANSA) - PALERMO, 25 AGO - Si svolgerà sabato 29 agosto nello scenario dell'Abbazia di Santa Maria del Bosco "Terre Sicane Wine Fest" , manifestazione enogastronomica che punta a valorizzare il territ ...

Maria Giovanna Elmi compie oggi 80 anni: la Signorina Buonasera più amata e gli aneddoti su Audrey Hepburn, Sylvester Stallone e Al Bano Carrisi. Maria Giovanna Elmi compie 80 anni. La Signorina Buona ...(ANSA) - PALERMO, 25 AGO - Si svolgerà sabato 29 agosto nello scenario dell'Abbazia di Santa Maria del Bosco "Terre Sicane Wine Fest" , manifestazione enogastronomica che punta a valorizzare il territ ...