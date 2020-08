Maria Giovanna Elmi compie 80 anni: auguri alla fatina della tv (Di martedì 25 agosto 2020) Compleanno a Tarvisio per Maria Giovanna Elmi, uno dei volti più noti della televisione negli anni Settanta e Ottanta. L’ex “signorina buonasera” festeggia in Friuli Venezia Giulia (dove vive da tempo col marito Gabriele Massarutto) 80 anni. Elmi ha iniziato giovanissima partecipando a concorsi di bellezza e facendo l’indossatrice di prêt-à-porter prima di approdare alla tv pubblica nel 1974 e acquisire grande popolarità: nel 1977 e nel 1978 ha condotto anche il festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno e Beppe Grillo (video a cura di Martina Tartaglino) – LEGGI: Tanti auguri alla signorina buonasera: «Quando Audrey Hepburn mi chiese ... Leggi su udine20

