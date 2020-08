Manchester United, Maguire condannato per la rissa a Mykonos (Di martedì 25 agosto 2020) Si conclude nel peggiore dei modi il caso della rissa che ha visto coinvolto, a Mykonos, il capitano del Manchester United, Harry Maguire. Per il calciatore è arrivata la condanna, riferisce Calciomercato.com. “Il difensore del Manchester United è stato condannato per aggressione aggravata, resistenza all’arresto e plurimi tentativi di corruzione delle forze dell’ordine”. Il portale racconta: “In particolare, Maguire ha aggredito un poliziotto durante una rissa in un locale di Mykonos a tarda notte. Inoltre, avrebbe detto ai poliziotti: “Sapete chi sono? Sono molto ricco, posso darvi dei soldi””. Ora il difensore rischia una condanna a tre ... Leggi su ilnapolista

