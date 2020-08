Manchester United, Lindelof sventa uno scippo ad un’anziana: la polizia lo ringrazia (Di martedì 25 agosto 2020) Victor Lindelof eroe per un giorno. Come riporta Sportbladet, il difensore del Manchester United avrebbe sventato uno scippo ai danni di una signora anziana nelle strade della sua città natale, Vasteras, in Svezia. Il ladro è fuggito in bicicletta ma Lindelof lo ha rincorso, bloccato e trattenuto fino all’arrivo della polizia che è intervenuta dieci minuti dopo. Ma non chiamatelo eroe. “Victor crede di aver fatto quello che chiunque avrebbe fatto in quella situazione“, assicura un amico del calciatore. Qualche ora dopo le forze dell’ordine hanno diramato una nota: “La polizia ringrazia il giocatore per il suo rapido e sensato intervento“. Leggi su sportface

DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - DiMarzio : #Maguire arrestato a Mykonos: la vicenda e il commento del #ManchesterUnited ?? - DiMarzio : #SevillaFCManchesterUnited, Red Devils fuori dalla #UEL Scintille fra compagni di squadra nel finale - Fantacalcio : Manchester United, Lindelof eroe per un giorno: salva un'anziana da uno scippo - WDmckafui : @HesNanaYaw @maxwellacquahGH Skysports: Manchester United la wu ! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Pogba resta al Manchester United La Stampa Calciomercato Juventus, bianconeri di ritorno: da Pirlo a…Pogba

Più a buon mercato ci sarebbe Vidal, che con Pogba e lo stesso Pirlo ha formato un trittico tutto muscoli e cervello negli ultimi anni alla Juventus. Ma anche Kean, che dall’Everton rappresenterebbe i ...

Manchester United, Lindelof eroe per un giorno: salva un'anziana da uno scippo

Eroe per caso? Nient'affatto. Perché il difensore del Manchester United Lindelof sapeva cosa stava cosa stava facendo. E con lucidità ha valutato la situazione e ha agito. Lo svedese in vacanza a ...

Più a buon mercato ci sarebbe Vidal, che con Pogba e lo stesso Pirlo ha formato un trittico tutto muscoli e cervello negli ultimi anni alla Juventus. Ma anche Kean, che dall’Everton rappresenterebbe i ...Eroe per caso? Nient'affatto. Perché il difensore del Manchester United Lindelof sapeva cosa stava cosa stava facendo. E con lucidità ha valutato la situazione e ha agito. Lo svedese in vacanza a ...