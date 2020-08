Manchester City, Sterling negativo al Covid-19 dopo la festa di Usain Bolt (Di martedì 25 agosto 2020) Il calciatore del Manchester City, Raheem Sterling, è risultato negativo al tampone dopo essere stato alla festa di Usain Bolt Raheem Sterling, giocatore del Manchester City, è risultato negativo al Covid-19 dopo essersi sottoposto al tampone nelle scorse ore secondo quanto riportato da Sky Sports UK. Il giocatore era stato alla festa del velocista giamaicano, Usain Bolt, che è risultato essere positivo. L’attaccante del Manchester City e lo stesso club inglese possono quindi tirare un sospiro di sollievo dopo l’esito ... Leggi su calcionews24

