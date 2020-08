Manchester City, il presidente Al Mubarak è ottimista per il rinnovo di Guardiola (Di martedì 25 agosto 2020) Nonostante il contratto di Pep Guardiola scada nel 2021, il patron del Manchester City Khaldoon Al Mubarak non sembra affatto preoccupato. L’imprenditore 45enne, di contro, appare piuttosto fiducioso e dalle sue parole si percepisce ottimismo: “Tra me e Pep c’è una grande intesa, la conversazione per il rinnovo sarà molto naturale. Le nostre idee riguardo il futuro del club sono molto simili, così come i nostri obiettivi. Entrambi abbiamo fiducia nell’altro e sono certo che tutto andrà nel migliore dei modi“. Leggi su sportface

BBCSport : Barcelona are interested in Manchester City defender Angelino. More: - DiMarzio : #DavidSilva, ufficiale l'addio al #ManchesterCity. Il club lo omaggia così - andremac83 : @90ordnasselA Conte non lo farebbe giocare per gli equilibri,uno che preferisce gagliardini a Eriksen non può avere… - nanocazon : RT @Golazosdefutbol: Falcao al Manchester City: - Sgkone29 : RT @Golazosdefutbol: Falcao al Manchester City: -