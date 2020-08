Manchester City, Al Mubarak: «Guardiola? Non sono preoccupato» (Di martedì 25 agosto 2020) Al Mubarak ha parlato del futuro di Guardiola sulla panchina del Manchester City: le dichiarazioni del presidente Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, ha parlato del futuro di Pep Guardiola sulla panchina del club inglese. «Non ho alcuna preoccupazione sul futuro di Pep Guardiola al City. I discorsi con Pep sono naturali. Pep e io sappiamo chiaramente cosa è giusto per il club e cosa no, siamo perfettamente allineati sul futuro e su come programmare nuovi successi. Tutto si risolverà naturalmente e nel modo giusto. Ci fidiamo l’uno dell’altro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

HenkelGarcia : La pregunta: ¿PSG, Manchester City u otro? - BBCSport : Barcelona are interested in Manchester City defender Angelino. More: - DiMarzio : #DavidSilva, ufficiale l'addio al #ManchesterCity. Il club lo omaggia così - SADIOSHAIRLINE : RT @pvrisiann: 'Juventus, Inter Milan, AC Milan, Manchester United, Manchester City, ARSENAL, Chelsea & PSG' - seda_guneyyy : RT @mehmet_fbsk: ?? Lionel Messi??Manchester City -