Una Mamma racconta la sua traumatica esperienza con un casco di banane infestato di uova di ragno nere: è stata costretta a bruciare tutto. Il racconto di Jaime Larter, Mamma 41enne di Beccles (Suffolk, Inghilterra), ha fatto accapponare la pelle a molti consumatori. La donna ha spiegato di aver acquistato un casco di banane di … L'articolo Mamma trova uova di ragno nere nelle banane: "Ho bruciato tutto, ci sono volute 3 ore" NewNotizie.it.

Mamma trova uova di ragno nere nelle banane: "Ho bruciato tutto, ci sono volute 3 ore"

Quando 26 anni fa una tromba d'aria "spaventò" Manfredonia

Manfredonia, 25 agosto 2020. Era una notte buia e tempestosa. Anzi no, era un giorno buio e tempestoso. O meglio, più che un giorno, era mezzogiorno… inoltrato. Ma cominciamo dall’inizio. Quel 25 agos ...

Selvaggia Lucarelli sul caso Totti: “Chanel è più tredicenne di altre”

Ben lontana dal difendere la scelta editoriale del settimanale Gente, Selvaggia Lucarelli ha sottolineato le contraddizioni che il caso di Chanel Totti ha messo in evidenza rispetto al passato. Chanel ...

