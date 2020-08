Maltempo in Puglia, violentissimo tornado tra Torre Vado e Pescoluse nel Salento: ambulanze sul posto [FOTO e VIDEO] (Di martedì 25 agosto 2020) Un violentissimo tornado si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi tra Torre Vado e Pescoluse, in Provincia di Lecce, nell’estremità meridionale del Salento a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca. Il tornado, provocato da un forte temporale di calore che ha colpito l’entroterra scaricando 21mm di pioggia ad Alessano, è arrivato sulla spiaggia dall’interno, cogliendo di sorpresa i bagnanti, all’improvviso, e ha scatenato il panico. Una volta raggiunto il mare, si è lentamente dissolto. L’evento si è verificato intorno alle 14.30. Centinaia di bagnanti sono fuggiti, alcuni stabilimenti balneari hanno subito gravi danni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con alcune ... Leggi su meteoweb.eu

serpyco72 : RT @baritoday: Dopo il caldo arriva una tregua: in arrivo il maltempo su Bari e provincia, allerta gialla della Protezione Civile https://t… - Borderline_24 : Il #Maltempo irrompe in #Puglia per 24 ore: #Allerta gialla della Protezione civile per #Temporali… - baritoday : Dopo il caldo arriva una tregua: in arrivo il maltempo su Bari e provincia, allerta gialla della Protezione Civile… - AmicoMisterioso : MALTEMPO IN PUGLIA?? La Protezione Civile Puglia ha dichiarato allerta gialla per tutte le zone della Puglia, a pa… - NoiNotizie : #Puglia #meteo: #maltempo, allerta per possibili temporali -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Puglia Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali Noi Notizie 3BMeteo: ''Dal weekend addio all'estate, in arrivo maltempo e temporali violenti''

SCHIAFFO ALL’ESTATE NEL WEEKEND, IN ARRIVO LA ROTTURA STAGIONALE – “Giungono sempre più conferme su un importante peggioramento del tempo atteso per il prossimo weekend, che potrebbe sancire una vera ...

Meteo -- martedì residui temporali, poi ANTICICLONE e CALDO ma potrebbe non durare

SITUAZIONE. Il fronte che lunedì impegna l'Italia con temporali anche violenti su alcune regioni si trasferirà nel corso di martedì verso le regioni meridionali, dando luogo ancora a qualche fenomeno ...

