Maldini: «Ibrahimovic è la priorità. Stiamo lavorando all’accordo» (Di martedì 25 agosto 2020) Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini parla in conferenza stampa. Le sue parole su Ibrahimovic e non solo Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della nuova stagione. Le sue parole. MERCATO – «La scorsa stagione abbiamo messo le basi per la nostra idea di Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra inverno e estate, quest’anno invece ci saranno delle operazioni mirate, non vogliamo illudere i tifosi e non avremo la possibilità di fare dei colpi come nel passato, ma siamo attenti alle occasioni di mercato». IBRA – «Stiamo lavorando durante per arrivare ad un accordo. Entreremo nel vivo della stagiona tra 20 giorni, sappiamo bene che sarà una preparazione corta e la nostra idea è di chiudere ... Leggi su calcionews24

