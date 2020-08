Mahmood nella polemica per la sua opinione sui social: "Tutti devono trovare il lato negativo" (Di martedì 25 agosto 2020) "I social? Tutti devono trovare il lato negativo delle cose, il dover giudicare e criticare sempre e prescindere". L'opinione di Mahmood sul mondo dei social non è affatto piaciuta a chi i social li frequenta con assiduità. Intervistato da Andrea Conti per FQMagazine, il cantante ha espresso il suo punto di vista sulle polemiche che hanno colpito i suoi colleghi:"Elodie la conosco molto bene ed è così: sincera e diretta, quando deve dire una cosa la dice. Non mi sono stupito degli attacchi che ha ricevuto. Quest’anno è successo qualsiasi cosa, basti pensare al Black Lives Matter, sono rimasto scioccato che esistano forme così violente di razzismo in America. Sono cose ... Leggi su blogo

toysblogit : Mahmood nella polemica per la sua opinione sui social: 'Tutti devono trovare il lato… - kjdrauhlsollg : RT @atleastforbieb: non ci credo che avete messo Mahmood e toxic masculinity nella stessa frase - atleastforbieb : non ci credo che avete messo Mahmood e toxic masculinity nella stessa frase - itsdede : @aripijiate @Mahmood_Music Ma chi è questo? Proprio vero che nella mia cerchia di conoscenze l'omofobia arriva in r… - adorezayn : RT @fassevan: Mahmood ha più che ragione, sto politically correct vi sta dando alla testa, nessuno può dire più un cazzo che viene subito c… -