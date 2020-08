“Ma stai bene?”. La vita in diretta estate, Andrea Delogu in apprensione per il collega: cosa è successo (Di martedì 25 agosto 2020) Sempre utile e interessante La vita in diretta estate che prosegue il racconto della pericolosa risalita dei dati relativi alla situazione epidemiologica del Paese. Andrea Delogu e Marcello Masi, per approfondire la conoscenza del fenomeno attraverso esperimenti in studio, hanno potuto servirsi ancora una volta dell’intervento di Valerio Rossi Albertini, fisico e accademico italiano, specializzato in metodi di indagine teorici e sperimentali. Proprio lui, mentre illustrava ai telespettatori di Rai1 il modo in cui le particelle del virus possono viaggiare invisibili nell’atmosfera, si è mostrato con una vistosa fasciatura alla mano sinistra. Per questo Andrea Delogu ha ritenuto opportuno fare un chiarimento: “Una piccola parentesi: tantissime ... Leggi su caffeinamagazine

carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - ChuckBassRealF : @LuciferReall stai annegando? ma menomale - aboutlocs : @mainormale_ @mmorphine_ Sì ma infatti, che cosa stai dicendo Silvia? - GhiTacc : @shockthegalgo Io condivido spesso il tuo pdv, ma secondo me (prescindendo dalla questione allenatore/società su cu… - schiva_questa : @Aelois_ Ma stai a da’ retta davvero a sta gente? -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma stai castellammare, lironia di greco e polese su pupetta maresca: la stai vedendo anche tu - nellinchiesta la telefonata sulla fiction sulla nemica di cutolo IlCorrierino.com