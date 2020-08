L’uso della mascherina non cancella il distanziamento: uno studio smentisce Mastella (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A volte bisognerebbe fare attenzione a quel che si… scrive. Soprattutto in determinati periodi e soprattutto per il ruolo e la carica che si riveste. Nel difendere a spada tratta l’evento Città Spettacolo da, a suo dire, “azzeccagarbugli, diffamatori e piccoli uomini“, Clemente Mastella è scivolato sulla classica buccia di banana. “Voglio ricordare ad alcuni esperti del diritto e del rovescio che la mascherina obbligatoria e tenuta a difesa sanitaria, come è stato, elimina ogni ipotesi di assembramento”, ha scritto il sindaco sul proprio profilo facebook. Beh, non è proprio così e a smentirlo ci ha pensato il quotidiano La Repubblica. Poche ore dopo lo sfogo social del primo cittadino beneventano, manco a farlo apposta, sul sito del ... Leggi su anteprima24

