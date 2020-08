L’uomo che ha scritto l’inno della Champions League (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di Lettura: 4 minuti L’inno della Champions League è stato scritto da Mister Tony Britten, che spiega come l’attuale inno della Champions League fu scelto tra varie opzioni, e fu scelta una versione che si rifaceva ad una canzone di quasi 300 anni, “Zadok the Priest“, composta nel 1792 da Hendel. Compositore, produttore, scrittore, regista e pianista britannico ha lavorato a produzioni teatrali, televisive e cinematografiche. Noto anche per aver composto la musica del film “Robocop“. © mirror.co.uk“Uefa e Team Marketing, che hanno ideato l’inno nel 1992, pensavano a qualcosa simile ai Tre Tenori, che allora spopolavano. Presentai una serie di musiche su cui lavorare e a loro ... Leggi su lapiazzettadellosport

