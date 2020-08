Luisa Maiuri vice coordinatore campano del club dei Borghi più belli d’Italia (Di martedì 25 agosto 2020) Il sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri è stato nominaro vice-coordinatore per la Campania della rete dei Borghi più belli d’Italia. A darne notizia è InfoCilento. “Il club – si ricorda nell’articolo di Ernesto Rocco – è diventato una realtà consolidata sia a livello nazionale che internazionale, che si è guadagnata negli anni una sua precisa identità per il lavoro puntuale e costante nella salvaguardia e nella promozione dei piccoli gioielli dell’Italia nascosta, custodi della bellezza più autentica del Paese. La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento ottenuto dal borgo di Castellabate, che è stato per ben due volte tra i Comune selezionati dalla trasmissione di ... Leggi su ildenaro

