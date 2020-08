Lucio: “Ringrazio Dio per essere andato in una squadra forte come l’Inter” (Di martedì 25 agosto 2020) Lucio ritorna ad un decennio fa, quando vestiva la maglia dell’Inter. Il difensore brasiliano ha speso parole al miele per la società nerazzurra dopo aver lasciato il Bayern Monaco: “Ringrazio Dio per essere andato in una squadra molto forte come l’Inter – racconta a Fox Sport – con un ottimo allenatore (José Mourinho, ndr), è stato un dono di Dio. Senza dubbio, uno dei miei grandi sogni era vincere una Champions League ed è successo nel 2010. La settimana prima di quella finale è stata molto complessa, tante cose sono state messe alla prova”. Leggi su sportface

