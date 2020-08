Luca Zingaretti parla del futuro del Commissario Montalbano: "Non so se ho voglia ancora" (Di martedì 25 agosto 2020) Sono trascorsi ventuno anni dal primo episodio de Il Commissario Montalbano, ma ora la serie di mamma Rai si trova davanti a un bivio. Luca Zingaretti potrebbe essere pronto a dire addio al personaggio: "Da tempo mi dico che bisogna chiudere questa esperienza meravigliosa, questa cavalcata trionfale", ha detto.Intervistato da Repubblica, l'attore ha parlato del futuro del personaggio creato da Andrea Camilleri: "Archiviato definitivamente? Non lo so ancora. L’anno scorso abbiamo girato tre episodi nuovi e la Rai ne ha mandati in onda solo due, quindi nel 2021 dovrebbe esserci l’altro episodio, Il metodo Catalanotti, l’ultimo della serie in ordine cronologico scritto da Camilleri. Dopo di questo ci sono ancora due romanzi e dei ... Leggi su blogo

