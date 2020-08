Luca Zingaretti: “Il commissario Montalbano? Non so se ho voglia di farlo ancora” (Di martedì 25 agosto 2020) Due episodi inediti de Il commissario Montalbano, “Salvo amato, Lidia mia” e “La rete di protezione“, sono stati trasmessi da Rai1 lo scorso 9 e 16 marzo, il 9 e il 16. La fiction nata dalla penna di Andrea Camilleri non ha mai abbandonato i telespettatori a suon di repliche che accompagneranno il pubblico anche nella prossima stagione, sfidando dal 14 settembre, probabilmente per tre settimane, il Grande Fratello Vip. Il futuro dell’amatissima serie con Luca Zingaretti non è ancora certo, è prevista nella primavera 2021 la messa in onda de “Il metodo Catalanotti“, film già pronto da mesi, anche se a disposizione ci sono ancora romanzi e racconti che non sono stati sceneggiati. Quel che è noto è che Camilleri aveva scritto da tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Luca Zingaretti: “Il commissario Montalbano? Non so se ho voglia di farlo ancora”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Luca Zingaretti: “Il commissario Montalbano? Non so se ho voglia di farlo ancora” - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: A costruire in Campania l’intesa giallorosa, i dem e i pentastellati non ci hanno nemmeno provato [di @VincenzoIurillo… - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: A costruire in Campania l’intesa giallorosa, i dem e i pentastellati non ci hanno nemmeno provato [di @VincenzoIurillo… - fattoquotidiano : A costruire in Campania l’intesa giallorosa, i dem e i pentastellati non ci hanno nemmeno provato [di… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Zingaretti Luca Zingaretti: “Il commissario Montalbano? Non so se ho voglia di farlo ancora” Il Fatto Quotidiano Coronavirus in Italia, ultime notizie. Salvini: “Mascherina ai bimbi è una follia, assurdo imporla”

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – C’è preoccupazione in Italia a causa dell’aumento dei contagi di Coronavirus: l’ultimo bollettino conta 757 nuovi positivi e 4 morti. Qui le ultime notizie sul Covi ...

De Luca-Tribù: quindici liste per punire Zingaretti

Ore 19 - iscriviti alla newsletter e ricevi gli ultimi aggiornamenti nella tua casella.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – C’è preoccupazione in Italia a causa dell’aumento dei contagi di Coronavirus: l’ultimo bollettino conta 757 nuovi positivi e 4 morti. Qui le ultime notizie sul Covi ...Ore 19 - iscriviti alla newsletter e ricevi gli ultimi aggiornamenti nella tua casella.