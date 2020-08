Louis Siciliano insignito diventa lord: un musicista napoletano alla corte di Elisabetta (Di martedì 25 agosto 2020) La corona reale britannica ha un lord in più ed è italiano. Il napoletano Louis Siciliano, conosciuto col nome di Aluei, è stato infatti insignito della carica di lord dalla regina Elisabetta II. L’artista, più volte esibitosi in passato al Fringe Festival di Edimburgo alla presenza del principe Filippo, negli ultimi anni si è fortemente distinto per il suo impegno nel sociale, in particolar modo per la sua attenzione verso i senza tetto e le minoranze che, in questo particolare momento storico, con l’acuirsi di atteggiamenti razzisti, omofobi, xenofobi, quotidianamente subiscono violenze e discriminazioni. Sir Louis Siciliano Aluei ha presentato un ... Leggi su ildenaro

