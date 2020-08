L’ombra del terrore sulla missione italiana (Di martedì 25 agosto 2020) La missione è operativa da poco più di un mese, da poco prima quindi che a Bamako i militari sfilassero per le strade rimuovendo il presidente Keita e tutto il suo governo. Ma adesso ci si interroga su quello che sarà il futuro dei vari contingenti pronti a raggiungere il nord del Mali: il riferimento … L’ombra del terrore sulla missione italiana InsideOver. Leggi su it.insideover

ChianconePietro : @perchetendenza Per la verità, non è mai iniziato. Non è stato neanche l’ombra del calciatore che giocava a Napoli - LG_1974 : @Codacons @__Dissacrante__ @straditeresa @CandiagoSilvano @CarloCalenda @fattoquotidiano Mi scuso per l’imprecision… - filos0fiia : ??URGENTE?? qualcuno ha mai letto l’eleganza del riccio o l’ombra del vento? Me li consigliate? - Notiziedi_it : Incendi, inferno fra Flaminia e Salaria L’ombra del dolo sul sabato di fuoco - solferinolibri : RT @nenanewsagency: In viaggio dentro l’ombra del nemico. Il lungo reportage, dalla Siria all’Afghanistan, della giornalista @martaserafini… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra del Firenze, anziana rapinata in villa: «Schiaffi e il coltello alla gola, sapevano della cassaforte» Corriere della Sera