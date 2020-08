Locatelli Juventus: incontro con il Sassuolo. Le ultime (Di martedì 25 agosto 2020) Sassuolo e Juventus a cena per parlare di Manuel Locatelli: il centrocampista piace molto alla società bianconera Le dirigenze di Sassuolo e Juventus si sono riunite a cena per discutere del futuro di Manuel Locatelli, centrocampista ex Milan che piace molto alla società bianconera. Come riportato da Sky Sport, all’incontro erano presenti Giovanni Carnevali, Giovanni Rossi e Fabio Paratici. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

