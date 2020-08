Lo staff di Briatore conferma. L’imprenditore è stato contagiato ed è ricoverato al San Raffaele. Aveva la febbre da domenica. E’ in condizioni stabili e buone (Di martedì 25 agosto 2020) “Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore” E’ quanto riferisce una nota dello staff di Flavio Briatore, confermando il ricovero dell’imprenditore al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. “Il presente comunicato – aggiungono dallo staff del patron del Billionaire – per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore ... Leggi su lanotiziagiornale

