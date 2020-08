Lo sfogo pieno di rabbia di un’infermiera: “Questa sono io mentre guardo la vostra movida. Ignoranti del caz*o” (Di martedì 25 agosto 2020) Si chiama Giorgia Fantinuoli e lavora al Servizio Ambulanze – Mediolanum Soccorso di Milano. Il suo post su Facebook è stato condiviso centinaia di volte e ripreso da diversi siti. Perché? Perché quello che dice ricorda molto gli sfoghi degli operatori sanitari in piena pandemia e fa pensare: “Questa sono io alla dodicesima ora di lavoro. Vestita esattamente come 4 mesi fa, mentre vi lamentavate tutti dell’economia che andava a rotoli e stremavate i vostri cani per fare 10 minuti di passeggiata. sono io che guardo le foto e i video della vostra movida e di notte non dormo perché ho paura di dover tornare a stare sola, lontana dalla mia famiglia perché faccio un “lavoro rischioso””. E Giorgia continua: “Ho paura ... Leggi su ilfattoquotidiano

