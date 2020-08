LIVE – Juventus, Andrea Pirlo in conferenza stampa: la presentazione (DIRETTA) (Di martedì 25 agosto 2020) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo con la Juventus. L’appuntamento è fissato per le ore 15 di martedì 25 agosto e sarà l’occasione per scoprire qualcosa di più dei metodi di allenamento dell’ex centrocampista chiamato a guidare la panchina della Vecchia Signora in maniera decisamente sorprendente. Una prima assoluta per Pirlo, che fin qui non aveva mai allenato. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con le parole in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

juventusfc : Tornano le Juventus Women! ?? Domani contro l'Hellas Verona comincia il campionato delle nostre ragazze ?? Loro so… - juventusfc : Le convocate bianconere le la sfida di domani contro il Verona?? - Karen__Green_ : RT @statutos__: negli anni scorsi la juventus faceva addirittura la live del primo giorno di allenamento oggi manco 1 video, si vergognano,… - Elena75057799 : @thetrueshade sempre fantastico ?? sempre vero, dalla lavanderia a battiti live sei sempre credibile, simpatico e so… - Da_Saz : RT @statutos__: negli anni scorsi la juventus faceva addirittura la live del primo giorno di allenamento oggi manco 1 video, si vergognano,… -