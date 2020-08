Lionel Messi ha chiesto al Barcellona di essere ceduto (Di martedì 25 agosto 2020) La dirigenza del Barcellona ha confermato all’agenzia Associated Press che il suo capitano, l’argentino Lionel Messi, ha chiesto alla società di essere ceduto entro l’inizio della nuova stagione. Per lasciare il Barcellona, unica squadra della sua carriera, Messi vorrebbe far Leggi su ilpost

DavidMeyler : Lionel Messi - Squawka : Lionel Messi IS Barcelona. ?? - eluniversocom : RT @marcadorec. ???? | Lionel Messi comunica que se va del #FCBarcelona ???: - primechels : RT @CarefreeEdition: Lionel Messi. #LM10 - JulioCastelhano : RT @SaoPauloMiIGrau: Lionel Messi é nosso papai -