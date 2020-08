L’intelligenza artificiale al servizio della medicina: tre casi di successo (Di martedì 25 agosto 2020) A cura di Gianluca Maruzzella, Founder & CEO di Indigo.ai – L’intelligenza artificiale sposa il mondo della salute e della medicina. Un matrimonio accelerato dall’emergenza sanitaria del Covid-19 e che lascia molti interrogativi ancora senza risposta, a cominciare dal delicato tema della privacy e della gestione dei dati sensibili dei pazienti, ma che permette di velocizzare le diagnosi e migliorare il dialogo tra dottore e paziente. Di più: può servire alle persone per assumere un determinato farmaco con maggiore consapevolezza, così come semplificare la vita dei ricercatori scientifici aiutandoli a districarsi tra migliaia di pubblicazioni. L’intelligenza artificiale si muove in tre grandi insiemi: immagini, ... Leggi su meteoweb.eu

