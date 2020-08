L’infettivologo Mastroianni: «Cruciali gli ultimi giorni di agosto. Stiamo in allérta: arrivare da 1.000 a 4 mila casi non ci vuole nulla» (Di martedì 25 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus degli ultimi giorni secondo i dati della Protezione civile impongono di «stare in allérta», secondo il direttore delle Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma, Claudio Mastroianni. A dare dettagli importanti su quale direzione prenderà la curva epidemiologica sarà questa settimana, dice al Fatto quotidiano, che definisce i prossimi sette giorni Cruciali: «Quello che ci ha riportato a quota mille casi è stato un aumento progressivo ma lento. Se la crescita continua non ci vuole nulla ad arrivare a quota due, tremila o quattromila, poiché come ci ha insegnato la Fase 1, i contagi sono soggetti a ... Leggi su open.online

