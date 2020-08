L’indignazione per i «bambini di Bugliano» volontari del vaccino Covid (Di martedì 25 agosto 2020) La sintesi tra i negazionisti del coronavirus e gli attivisti no-vax è data da chi risponde sui social network a quella che è palesemente una trovata dell’account parodico Comune di Bugliano per sollevare il dibattito in rete. È noto che questo profilo Twitter, nato per prendere in giro alcuni aspetti controversi del confronto politico, appartenga a un comune che non esiste. Una narrazione che è stata costruita interamente online e che nulla ha a che vedere con la realtà. Eppure, diversi utenti si sono indignati quando questo account parodia ha diffuso la notizia di una sperimentazione del vaccino anti-Covid su 15 bambini volontari della scuola elementare Bava Beccaris. LEGGI ANCHE > Qualcuno (indovinate chi) ha creduto che il comune di ... Leggi su giornalettismo

SusannaCamusso : RT @giuliocavalli: Più guardo l’azione della polizia USA contro Jacob Blake più mi chiedo come possa essere giustificabile un atto del gene… - MarcStir : RT @giuliocavalli: Più guardo l’azione della polizia USA contro Jacob Blake più mi chiedo come possa essere giustificabile un atto del gene… - bendico06 : RT @giuliocavalli: Più guardo l’azione della polizia USA contro Jacob Blake più mi chiedo come possa essere giustificabile un atto del gene… - loop_us : RT @giuliocavalli: Più guardo l’azione della polizia USA contro Jacob Blake più mi chiedo come possa essere giustificabile un atto del gene… - Maurizio62 : RT @giuliocavalli: Più guardo l’azione della polizia USA contro Jacob Blake più mi chiedo come possa essere giustificabile un atto del gene… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indignazione per «Caccia» a re Juan Carlos: si rifugia a Santo Domingo o in Portogallo? La moglie resta in Spagna Corriere della Sera