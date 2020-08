“Lincoln Rhyme”: da stasera su Italia 1 la serie tv tratta dai best seller di Jeffrey Deaver (Di martedì 25 agosto 2020) Se è vero che ogni assassino lascia delle tracce, il serial killer chiamato “Il collezionista di ossa” è abilissimo nel nasconderle. Quindi come si cattura un assassino che sembra essere sempre un passo avanti? Lo scopriremo seguendo le indagini della serie Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa, in onda a partire da oggi martedì 25 agosto su Italia 1, in prima visione. Lo show made in USA è tratto dal romanzo thriller del 1997 di Jeffrey Deaver Il collezionista di ossa, reso noto al grande pubblico dall’omonimo film del 1999 con protagonisti Denzel Washington e Angelina Jolie. Complici le produzioni in stallo e la tiepida ricezione nella madrepatria però, sembrerebbe che la serie targata NBC non sia stata rinnovata per una ... Leggi su iodonna

