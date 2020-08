Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa: su Italia 1 la serie action tratta dal best seller di Jeffery Deaver (Di martedì 25 agosto 2020) Lincoln Rhyme - Caccia al Collezionista di Ossa Il best seller di Jeffery Deaver, capace di ispirare il celebre film con protagonista Denzel Washington, “rivive” da stasera, in prime time su Italia 1, grazie a Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa, nuova serie tv in dieci episodi che ha nel cast Russell Hornsby, l’esperto forense disabile chiamato a districarsi tra le indagini della polizia di New York in cerca del serial killer che lo ha reso invalido. Prodotta da NBC, la proposta Mediaset andrà in onda, ogni settimana, con tre episodi. Lincoln ... Leggi su davidemaggio

ignotoale75 : RT @tvblogit: Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery Deaver - CorriereCitta : #LincolnRhyme: caccia al collezionista di ossa, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi - bellicapelli15 : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery Deaver… - SMSNEWSOFFICIAL : In prima visione assoluta su Italia 1 la serie “Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa” - SerieTvserie : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery Deaver -