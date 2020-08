Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery Deaver (Di martedì 25 agosto 2020) Un personaggio di una saga di libri diventati ormai dei classici per gli appassionati di thriller prende nuova forma sul piccolo schermo. E' Lincoln Rhyme, protagonista appunto di Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, la nuova serie tv in onda su Italia 1 a partire da questa sera, 25 agosto 2020, alle 21:20. L'ispirazione per questo show della Nbc, infatti, è il celebre esperto forense al centro dei libri di Jeffery Deaver, che ha anche ispirato nel 1999 un film con Denzel Washington ed Angelina Jolie.La nascita della collaborazione tra Amelia e Lincoln ... Leggi su blogo

SerieTvserie : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery Deaver - toysblogit : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery… - tvblogit : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery Deaver - antoniogenna : TV – Su Italia 1 la serie Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa - Lopinionista : Dal best seller “Il collezionista di ossa”, nuova serie tv su Italia 1: “Lincoln Rhyme” -