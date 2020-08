Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi (Di martedì 25 agosto 2020) Questa sera andrà in onda, in prima visione assoluta su Italia 1, la serie USA targata NBC Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa. La serie – ispirata al best seller di Jeffery Deaver – ruota attorno alle indagini per catturare il serial killer, meglio conosciuto come ‘il collezionista di ossa’. Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa, stasera in tv: anticipazioni Il protagonista è il criminologo forense della polizia Lincoln Rhyme, diventato tetraplegico durante l’ultima caccia al noto assassino. Ad aiutarlo anche una giovane agente del New ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #LincolnRhyme: caccia al collezionista di ossa, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi - bellicapelli15 : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery Deaver… - SMSNEWSOFFICIAL : In prima visione assoluta su Italia 1 la serie “Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa” - SerieTvserie : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery Deaver - toysblogit : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa, su Italia 1 ecco i personaggi di Jeffery… -