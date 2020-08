Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa: episodi oggi, 25 agosto 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa: episodi oggi, 25 agosto 2020 Questa sera, martedì 25 agosto 2020, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda la prima puntata di Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa, serie tv targata Nbc ispirata al best seller di Jeffery Deaver. Ma qual è la trama dei primi due episodi? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni. Trama episodi 1-2 episodio 1: “La caccia è aperta” Il criminologo forense Lincoln Rhyme, dopo ... Leggi su tpi

cheTVfa : In prima visione assoluta su Italia 1 la serie targata NBC #LincolnRhyme: caccia al collezionista di ossa - QuiMediaset_it : Debutta in prima serata su #Italia1 la serie #LincolnRhyme: caccia al collezionista di ossa, con @russellhornsby e… - IncontaminatoX : RT @caotica1989: Questa sera in TV trasmetteranno questa serie tv 'Lincoln rhyme - caccia al collezionista di ossa'. ?????? - Giovaa83 : RT @caotica1989: Questa sera in TV trasmetteranno questa serie tv 'Lincoln rhyme - caccia al collezionista di ossa'. ?????? - delena_86 : Lincoln Rhyme - Caccia al collezionista di ossa su Italia1 | -