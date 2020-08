Liceo Alfano I, preside alla ricerca di nuovi spazi: ipotesi Centro Sociale (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Sopralluogo questa mattina presso il Centro Sociale di Salerno in via Cantarella da parte della dirigente scolastica del Liceo Alfano Primo alla ricerca di spazi per poter ospitare i suoi alunni. Si è trattato solo di una ricognizione per valutare con Mena Arcieri, la presidente della Salerno Solidale, la società che ha in gestione la struttura, l’opportunità o meno di poter utilizzare gli ampi saloni del Centro Sociale, come la Sala Teatro e che già sono utilizzati per iniziative di formazione ed altri eventi, al fine di offrire ulteriori locali ai circa 1350 studenti del Liceo che in questo momento è in agitazione per un braccio di ... Leggi su anteprima24

